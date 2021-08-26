Son dakika haberi... Balkanlar Genç KOMEK'te 60 bin çocuk eğitim aldı

Son dakika haber: Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Balkanlar Genç KOMEK Yaz Okulu'nda Balkanlar'dan 60 bin çocuğa eğitim verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Balkanlar Genç KOMEK Yaz Okulu'nda Balkanlar'dan 60 bin çocuğa eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da 12-14 yaş grubundaki çocuklara yüz yüze ve çevrim içi eğitim programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, el sanatları, spor aktiviteleri, sosyal etkinlikler ve gezi programları ile dönemi devamsız ve başarılı şekilde tamamlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Bosna Hersek'te düzenlenen ödül törenine katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı