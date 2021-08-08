Son dakika haberi... BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (3)
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Son dakika haberi... BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (3)

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 18 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi... BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (3)
Son dakika haberi... BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (3)
Son dakika haberi... BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (3)
Son dakika haberi... BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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