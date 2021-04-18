Son dakika haberi! BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika haberleri: Ekiplerin denetim yapması Boş kalan cadde ve sokaklar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 Nisan Pazar günü Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Ekiplerin denetim yapması

Boş kalan cadde ve sokaklar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 Nisan Pazar günü Balıkesir'de sessizlik hakim oldu. Kentte, başta Alihikmetpaşa Meydanı Milli Kuvvetler caddelesi ve Gar Bölgesi kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak