Son dakika haberi! BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haberi! BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ekiplerin denetim yapması Boş kalan cadde ve sokaklar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 Nisan Pazar günü Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Ekiplerin denetim yapması

Boş kalan cadde ve sokaklar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 Nisan Pazar günü Balıkesir'de sessizlik hakim oldu. Kentte, başta Alihikmetpaşa Meydanı Milli Kuvvetler caddelesi ve Gar Bölgesi kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Son dakika haberi! BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi! BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi! BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi! BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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