Son dakika haberi | Balıkesir merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 20 şüpheli adli kontrolle salıverildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Balıkesir merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 20 şüpheli adli kontrolle salıverildi

25.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:00
Son dakika haberi | Balıkesir merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 20 şüpheli adli kontrolle salıverildi

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir merkezli 10 ilde, PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 zanlı, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir merkezli 10 ilde, PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 zanlı, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Adana, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyonla yakalanan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta örgütün finans çalışmaları ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik, hükümlü ve tutuklu terör örgütü üyelerine finans sağladığı öne sürülen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Oğuzhan Koç Özcan Deniz Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Gökhan Gönül Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Rusya Nijerya Başakşehir Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Balıkesir merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 20 şüpheli adli kontrolle salıverildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 22:02:20. #1.15#
title