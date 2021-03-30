Son Dakika | Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Balıkesir merkezli Edremit, Bursa ve İzmir illerinde 13 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı

Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Balıkesir merkezli Edremit, Bursa ve İzmir illerinde 13 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik olarak sokak satıcılarının yakalanması ve suç organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla yürütülen projeli operasyon dosyası kapsamında yapılan delillendirme yakalamalarında; Balıkesir il merkezinde 5, Edremit ilçesinde 3, Bursa ilinde 4 ve İzmir ilinde 1 şüpheli olmak üzere 13 şüpheli şahsa operasyon düzenlendi. Hedeflenen 13 şahıstan 9'u gözaltına alınırken 4 şüphelinin aranması devam ediyor.

Yapılan operasyonda; 38,34 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza hap, 10,76 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet boş şarjör, 80 adet 9 mm fişek, 11 adet 34'lük av fişeği, 15 adet av fişeği, 4 adet uzun namlulu fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız 7x65 tabanca ele geçirildi.

Son Dakika | Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika | Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika | Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika | Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:31:30. #1.14#
title