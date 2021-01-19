Son dakika haberi... Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 19 şüpheli

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün polis akademisi ve okulu yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 20 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlılardan 3'ünün polis, 3'nün öğretmen, 2'sinin meslekten ihraç edilmiş polis memuru ve 12'sinin özel sektör çalışanı olduğu öğrenildi.

Operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı, bir kişinin ise yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya