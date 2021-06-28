Son dakika haber: BALIKESİR - FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Balıkesir merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 18'i yakalandı.

Balıkesir merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 18'i yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 14'ü muvazzaf asker, 9'u ise kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 23 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanların olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Bingöl, Burdur, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Zonguldak'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya