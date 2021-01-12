BALIKESİR - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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BALIKESİR - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

12.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:00

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem öğretmen yapılanması"na yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem öğretmen yapılanması"na yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca, ikisi Milli Eğitim Bakanlığı, biri özel eğitim kurumunda görevli 3 öğretmenin yanı sıra KHK ile ihraç edilmiş bir eski öğretmen, daha önce özel okullarda öğretmenlik yapmış 3 kişinin aralarında olduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Balıkesir Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Diğer zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

BALIKESİR - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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