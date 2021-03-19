Son dakika haberi! Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon
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Son dakika haberi! Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon

19.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:37
Son dakika haberi! Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon

Gelen son dakika haberine göre Jandarma Balıkesir merkezli 6 ilde PKK'ya finans sağlayan 14 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Jandarma Balıkesir merkezli 6 ilde PKK'ya finans sağlayan 14 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK Terör Örgütünün finans faaliyetlerinin ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Terör Örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan ve hükümlü/tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 14 şüpheli tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 6 İlde Balıkesir, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Muğla, Şırnak illerinde 19 Mart 2021 saat 07.00'den itibaren eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan şüpheliler ile birlikte silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere devam edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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