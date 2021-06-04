Son dakika haberi: Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 14 tutuklama
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Son dakika haberi: Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

Son dakika haberi: Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 14 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BALIKESİR merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BALIKESİR merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Mayıs'ta gözaltına alınan 28'i aktif görevde, toplam 32 emniyet personeli bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 32 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.FETÖ/PDY'ye yönelik Balıkesir merkezli 21 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyon, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen bilgiler doğrultusunda; mahrem imamlar ile operasyonel hat üzerinden irtibatı tespit edilen, örgütün gizli evlerinde sohbetlere katılan ve hizmet veren, sisteme göre kodlamaları yapılan ve haklarında ifade ile teşhis bulunan 32 emniyet personeline yönelik yapılmıştı.


Son dakika haberi: Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 14 tutuklama
Son dakika haberi: Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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