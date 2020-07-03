Son dakika haberi... Balıkesir Jandarma Trafik Timleri uygulamalarda 3 bin 968 aracı kontrol etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Balıkesir Jandarma Trafik Timleri uygulamalarda 3 bin 968 aracı kontrol etti

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları "Turizm Seyahat Güvenliğinin Sağlanmasına" yönelik trafik uygulamalarında 3 bin 968 aracı kontrol etti.

Son dakika haberi... Balıkesir Jandarma Trafik Timleri uygulamalarda 3 bin 968 aracı kontrol etti
03.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:31

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları "Turizm Seyahat Güvenliğinin Sağlanmasına" yönelik trafik uygulamalarında 3 bin 968 aracı kontrol etti. Uygulamalarda 93 araca 64 bin 26 lira ceza uygulanırken, 40 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçların daha fazla trafikte yer aldığı, bireysel ve tur şirketlerince organize edilen turizm ve kültürel etkinliklere yönelik şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara "Turizm Seyahat Güvenliğinin Sağlanmasına" yönelik denetim gerçekleştirdi. Araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve korsan tabir edilen yetki belgesiz taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi ve öncelikli olarak vatandaşlarımızın seyahat güvenliklerinin sağlanmasına yönelik yapılan denetimlerde 3 bin 968 araç kontrol edildi. Kontrollerde 3 araca 64 bin 026 TL idari para cezası uygulanırken, 40 araç trafikten men edilerek, 4 sürücü belgesi geçici olarak alındı. - BALIKESİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi Haber
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Haber
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha tutuklandı
Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha...
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı
Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ankara'daki 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ankara'daki 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Mete Kalkavan Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Şiddet
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Balıkesir Jandarma Trafik Timleri uygulamalarda 3 bin 968 aracı kontrol etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 11:49:53. #1.15#
title