Son dakika haberi... Balıkesir'deki trafik kazasında ölen iki belediye personeli için tören düzenlendi
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Son dakika haberi... Balıkesir'deki trafik kazasında ölen iki belediye personeli için tören düzenlendi

Son dakika haberi... Balıkesir'deki trafik kazasında ölen iki belediye personeli için tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Abone İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Karakuzu ve şoförü Ali Erden için tören yapıldı.

Balıkesir'de geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Abone İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Karakuzu ve şoförü Ali Erden için tören yapıldı.

BASKİ binası önünde düzenlenen törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yılmaz, "Biz büyük aileyiz. Her iki arkadaşımızın çocukları bizim çocuklarımız, aileleri bizim emanetimiz. Acımız büyük, İnşallah, Allah onları kendi kabrinde şehit mertebesine eriştirir." dedi.

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal da derin bir üzüntü içinde olduklarını söyledi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in dua etmesiyle sona eren törene, Karakuzu'nun sağlık çalışanı eşi Gülşah, kızı Şevval Karakuzu ve şoför Ali Erden'in eşi Fatma, çocukları Ali, Melih ve Zeynep Erden ile Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, kurum müdürleri ile belediye çalışanları katıldı.

Törenin ardından Mustafa Karakuzu'nun cenazesi memleketi Kütahya'ya gönderildi.

Ali Erden'in naaşı ise öğle vakti tarihi Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Altıeylül ilçesinde dün, Çukurhüseyin Mahallesi Savaştepe yolu 15. kilometresinde seyreden Recep B. idaresindeki tır, karşı yönden gelen taksi, kamyonet ve otomobille çarpışmıştı. Kazada, Mustafa Karakuzu, Ali Erden ve Mesut Cüce bulundukları araçlarda sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Tır sürücüsünün de aralarında olduğu 3 yaralı ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Son dakika haberi... Balıkesir'deki trafik kazasında ölen iki belediye personeli için tören düzenlendi
Son dakika haberi... Balıkesir'deki trafik kazasında ölen iki belediye personeli için tören düzenlendi
Son dakika haberi... Balıkesir'deki trafik kazasında ölen iki belediye personeli için tören düzenlendi
Son dakika haberi... Balıkesir'deki trafik kazasında ölen iki belediye personeli için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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