Son dakika haberi! Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü
Son dakika güncel haberi... Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
11.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:24
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Eyüpbükü Mahallesi mevkisinde dün akşam çıkan orman yangınına, gece boyunca 8 arazöz ve 3 dozerle karadan müdahale edildi.
Sabah saatlerinde helikopterin de destek verdiği çalışmalarla alevler söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ve hasar gören alanın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA