Son dakika haberi | Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında 8 zanlı itirafçı oldu
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Son dakika haberi | Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında 8 zanlı itirafçı oldu

14.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:50
Son dakika haberi | Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında 8 zanlı itirafçı oldu

Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem öğretmen yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri ise etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem öğretmen yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri ise etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele daire başkanlıkları tarafından FETÖ'nün "mahrem öğretmen yapılanması"na yönelik Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'de düzenlen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 8'i ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 gün önce, ikisi Milli Eğitim Bakanlığı, biri özel eğitim kurumunda görevli 3 öğretmenin yanı sıra KHK ile ihraç edilmiş bir eski öğretmen, daha önce özel okullarda öğretmenlik yapmış 3 kişinin aralarında olduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 9'u yakalanmış, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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