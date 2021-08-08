Son dakika haberi... BALIKESİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ TAKLA ATTI: 14 ÖLÜ, 18 YARALI
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Son dakika haberi... BALIKESİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ TAKLA ATTI: 14 ÖLÜ, 18 YARALI

Son dakika haberi... BALIKESİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ TAKLA ATTI: 14 ÖLÜ, 18 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü takla attı.

BALIKESİR'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü takla attı. Kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.   

Kaza, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bögedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı. 

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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