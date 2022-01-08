Son dakika haberi | Balıkesir'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi | Balıkesir'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi | Balıkesir'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin ikametinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu ikamete operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan aletler ele geçirildi.

Şüpheli E.A. gözaltına alındı.

Öte yandan Edremit ve Burhaniye'de ise polis ekiplerince 3 ikamete düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah, tarih eser niteliğinde sikke, obje ve bandrolsüz kaçak alkollü içecek ele geçirdi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Balıkesir'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

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