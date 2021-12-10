Son dakika haberi! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi'nde bazı kişilerin uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları istihbaratı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Ş.K, M.V.E, F.B.T, R.T ve N.T. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.K, M.V.E. ve F.B. cezaevine gönderildi, R.T. ve N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri

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