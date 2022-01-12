Son dakika haberi! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.D, R.E.S, E.C, N.M.K, B.K. ve A.G'nin kentte uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında, narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalarda 1 kilo 500 gram metamfetamin, 22 gram esrar, 6 tabanca fişeği, 1 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

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