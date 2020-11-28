Son dakika haberi... Balıkesir'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 140 bin lira ceza
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Son dakika haberi... Balıkesir'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 140 bin lira ceza

28.11.2020 21:40 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:44
Son dakika haberi... Balıkesir'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 140 bin lira ceza

Son dakika haber... Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde Trafik işaret ve ışık ile emniyet kemeri denetimi yaptı.

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde Trafik işaret ve ışık ile emniyet kemeri denetimi yaptı. Jandarma ekipleri denetimlerde 3 bin 264 aracı denetlerken, 301 araca 140 bin 897 TL. idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik ışık ve işaret ihlallerinden kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması maksadıyla, "Trafik Işık ve İşaret İhlal Denetimi ve Emniyet Kemeri Denetimi" faaliyeti icra edildi. Jandarma Trafik Timleri Trafik ışık ve işaret ihlal denetimi sonucunda; 556 aracı kontrol ederek, 71 araca 28 bin 874 TL idari para cezası uyguladı ve 27 aracı trafikten men ederek, 2 sürücünün belgesi geri alındı. Emniyet kemeri denetimi sonucunda; 2 bin 612 araç kontrol edilerek, 189 araca 96 bin 491 TL idari para cezası uygulandı ve 41 araç trafikten men edilirken, 3 sürücünün belgesi geri alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri Tarımsal Zirai Araçlar ile Traktör Denetimi sonucunda; 96 tarım aracı kontrol edilerek, 41 tarım aracına 15 bin 532 TL idari para cezası uygulandı ve, 24 tarım aracı trafikten men edildi. - BALIKESİR

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Son dakika haberi... Balıkesir'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 140 bin lira ceza
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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