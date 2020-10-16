Son dakika haberi! Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 183 sikke ele geçirildi
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Son dakika haberi! Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 183 sikke ele geçirildi

16.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:48
Son dakika haberi! Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 183 sikke ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 183 adet sikke geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 183 adet sikke geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö. ve İ.Ç'nin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce takibe alınan şüphelilerin aracında yapılan aramada, 1 adet vazo ve 183 adet sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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