Son dakika haberi... Balıkesir'de sulama kanalına düşen karaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, sulama kanalına düşen bir karaca itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, sulama kanalına düşen bir karaca itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Cüneyt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir karacanın sulama kanalının içine düştüğünü fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sındırgı Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, kanaldaki karacayı çıkardı.

Ekipler, yaralı olduğu görülen hayvana ilk müdahaleyi burada yaptı.

Karaca, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün yaban hayvanlarını koruma ekibine teslim edildi.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın