Son dakika haberi... Balıkesir'de sulama kanalına düşen karaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Balıkesir'de sulama kanalına düşen karaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı

30.01.2021 21:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:18
Son dakika haberi... Balıkesir'de sulama kanalına düşen karaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, sulama kanalına düşen bir karaca itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, sulama kanalına düşen bir karaca itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Cüneyt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir karacanın sulama kanalının içine düştüğünü fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sındırgı Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, kanaldaki karacayı çıkardı.

Ekipler, yaralı olduğu görülen hayvana ilk müdahaleyi burada yaptı.

Karaca, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün yaban hayvanlarını koruma ekibine teslim edildi.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hande Erçel Jason Statham
Spor Serdar Aziz Ersun Yanal Sergen Yalçın Nihat Özdemir Marcel Tisserand
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Balıkesir'de sulama kanalına düşen karaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 21:18:37. #1.16#
title