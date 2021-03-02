Son dakika haberi | Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Tevfik Çalışkan (34) idaresindeki 10 ACP 852 plakalı otomobil, Manyas-Bandırma kara yolu Kulak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Çalışkan ile araçta bulunan Erkan Denli'nin (28) öldüğünü belirledi.
Araçtan çıkarılan cesetler, Manyas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın