Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

23.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:14
Son dakika haberi: Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kentte, C.Y'nin sahte içki üreterek satışını yaptığı bilgisini aldı.

Şüphelinin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 110 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli C.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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