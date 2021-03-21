Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu

21.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:55
Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu

Son dakika habere göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında: asayiş uygulamasında 10 aranan şahıs ve uyuşturucu operasyonlarında da 16 zanlıyı yakaladılar.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında: asayiş uygulamasında 10 aranan şahıs ve uyuşturucu operasyonlarında da 16 zanlıyı yakaladılar. Yakalanan bu zanlılardan adli makamlara sevk edilen 2'sİ tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 20.03.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Ayvalık ve Bigadiç İlçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada, 16 şahıs yakalanmış, yakalanan 16 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 6,18 gram metamfetamin, 57 adet sentetik ecza hap, 6,65 gram sentetik bonzai, 3,19 gram esrar, 0,90 gram toz esrar, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Manyas İlçelerinde 20.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 10 aranan şahıs yakalanmış ve 2'si tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız Ateşli Silah ve bu silahlara ait 5 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait (6) adet kartuş, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 6 adet kartuş, ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Müge Anlı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Hakan Özmert Özcan Bizati Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 15:56:36. #1.14#
title