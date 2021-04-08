Son dakika haberi: Balıkesir'de polisten 31 şahsa huzur operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'de polis ekipleri huzur operasyonlarında yaptığı kapsamında asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklanırken, uyuşturucu uygulaması kapsamında 17 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekipleri huzur operasyonlarında yaptığı kapsamında asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklanırken, uyuşturucu uygulaması kapsamında 17 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gönen, İvrindi, ve Susurluk İlçelerinde 07.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 4 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 26 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 07/04/2021 tarihinde yapılan 9 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanmış, 4 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış, 13 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 13,15 gram metamfetamin, 1,34 gram esrar, 41 adet sentetik ecza hap, 1,85 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat, 1 adet öğütücü aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet fişek ele geçirilmiştir. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı