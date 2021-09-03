Son dakika haberi | Balıkesir'de polisten 31 şahsa gözaltı
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Son dakika haberi | Balıkesir'de polisten 31 şahsa gözaltı

Son dakika haberi | Balıkesir'de polisten 31 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları "huzur" operasyonlarında 31 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları "huzur" operasyonlarında 31 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç ve Edremit ilçelerinde 02.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 12 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 37 adet fişek, 1 adet marka ve modeli bulunmayan 9.00 mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 1 adet marka ve modeli bulunmayan ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 30 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 31/08-02/09-2021 tarihinde yapılan 14 ayrı çalışmada il merkezi, Ayvalık, Bigadiç ve Edremit İlçelerinde 19 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 17 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 22,37 gram metamfetamin, 16,37 gram esrar, 84 adet sentetik ecza hap, 2 adet Hint keneviri, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Balıkesir'de polisten 31 şahsa gözaltı
Son dakika haberi | Balıkesir'de polisten 31 şahsa gözaltı
Son dakika haberi | Balıkesir'de polisten 31 şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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