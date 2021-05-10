Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 27 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 27 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 27 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 21 ayrı uygulamada 27 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken adli makamlara sevk edilmek üzere 2 şahıs göz altına alındı.

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 21 ayrı uygulamada 27 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken adli makamlara sevk edilmek üzere 2 şahıs göz altına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 07-08 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 21 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit ve Bandırma İlçelerinde 27 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere göz altına alınırken 25 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 15,37 gram esrar, 102,43 gram metamfetamin, 597 adet sentetik ecza hap, 13,99 gram bonzai, 2 bin 800 lira uyuşturucudan ele edildiği düşünülen para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 27 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 27 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 27 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kafe baskınında şoke eden görüntü...Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi
Kafe baskınında şoke eden görüntü...Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi
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