Son dakika haberi... Balıkesir'de polise mukavemet ve hakaret davasında 2 sanığa hapis cezası
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Son dakika haberi... Balıkesir'de polise mukavemet ve hakaret davasında 2 sanığa hapis cezası

14.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:59
Son dakika haberi... Balıkesir'de polise mukavemet ve hakaret davasında 2 sanığa hapis cezası

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de parkta karıştıkları kavga sonrası gittikleri hastanede polise hakaret ettikleri ve mukavemette bulundukları gerekçesiyle 2 sanığa 1 yıl 2 ay 17'şer gün hapis cezası verildi.

Balıkesir'de parkta karıştıkları kavga sonrası gittikleri hastanede polise hakaret ettikleri ve mukavemette bulundukları gerekçesiyle 2 sanığa 1 yıl 2 ay 17'şer gün hapis cezası verildi.

4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, diğer suçlarından dolayı tutuklu bulunan sanık Nihat Y'nin ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı. Tutuksuz sanık Burak B. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Nihat Y, önceki savunmasını yineleyerek beraatini talep etti.

Tanık olarak dinlenen hastanenin güvenlik görevlisi G.G, sıra beklemeden doktorun yanına giren sanıkların, tartışma sırasında polise hakaret içerikli konuşmalar yaptıklarını söyledi.

Güvenlik görevlisi M.Ö. de olay sırasında sanıkların karakola gitmemek için polise direndiğini anlattı.

Mahkeme, sanıklar Nihat Y. ve Burak B'yi "görevli memura hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 17'şer gün hapisle cezalandırdı.

Olay

Nihat Y. ve Burak B, 24 Eylül 2019'da Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi Korsan Parkı mevkisinde kavgaya karıştıktan sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine gitmişti. Parkta bir genci darbettikleri öne sürülen bu kişilerin hastanede polislere mukavemette bulunmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kavgayla ilgili gözaltına alınan Nihat Y. ve Burak B. tutuklanmış, haklarında gasbın yanı sıra polise mukavemetten ayrı dava açılmıştı. Söz konusu iki kişi ile diğer sanık Muhammet A'ya "yağma ve gasp" suçundan 6 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti. Kararın itiraz sürecinde tahliye edilen sanıklardan Nihat Y, işlediği başka suçlardan dolayı yeniden tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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