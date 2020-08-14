Son dakika haberi | Balıkesir'de polis 25 aranan şahsı yakaladı Son dakika haberleri: Balıkesir'de polis ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakaladı. Balıkesir İl Merkezinde muhtelif suçlardan aranan 14 şahıs, Burhaniye İlçesinde muhtelif suçlardan aranan 6 şahıs, Edremit İlçesinde muhtelif suçlardan aranan 3 şahıs, Gönen ilçesinde muhtelif suçlardan aranan 1 şahıs ve Gömeç ilçesinde muhtelif suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA