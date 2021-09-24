BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de İzmir- İstanbul otoyolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul otoyolunun İzmir istikameti Karesi Yeniköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, H.R.H. idaresindeki 38 SH 481 plakalı otomobil tek taraflı kaza yaptı. İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin kazaya müdahalesi ile araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR

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