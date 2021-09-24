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Son dakika haberi | Balıkesir'de otoyolda trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Balıkesir'de otoyolda trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Balıkesir'de İzmir-İstanbul otoyolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de İzmir- İstanbul otoyolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul otoyolunun İzmir istikameti Karesi Yeniköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, H.R.H. idaresindeki 38 SH 481 plakalı otomobil tek taraflı kaza yaptı. İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin kazaya müdahalesi ile araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Balıkesir'de otoyolda trafik kazası: 1 yaralı

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