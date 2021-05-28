Son dakika haberi! Balıkesir'de otomobille süt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi! Balıkesir'de otomobille süt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi! Balıkesir'de otomobille süt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobille süt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobille süt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mecnun E. (27) idaresindeki 10 ADN 368 plakalı süt tankeri, Emirler Mahallesi mevkisinde, Mehmet Kuter'in (80) kullandığı 10 UL 054 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Fatma Kuter (80) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hafif yaralanan Mehmet Kuter, sağlık ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatma Kuter'in cenazesi, aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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