Son dakika haberi: Balıkesir'de otluk ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, otluk ve zeytinlik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.
23.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:06
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, otluk ve zeytinlik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğruca Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Bandırma Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında, bin zeytin ağacı, 2 bin 500 dönüm otluk alan ve 50 arı kovanı hasar gördü.
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Kaynak: AA