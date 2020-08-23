Son dakika haberi: Balıkesir'de otluk ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı Son dakika haberleri: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, otluk ve zeytinlik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, otluk ve zeytinlik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Doğruca Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Bandırma Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında, bin zeytin ağacı, 2 bin 500 dönüm otluk alan ve 50 arı kovanı hasar gördü. Kaynak: AA