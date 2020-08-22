Son dakika haberi... Balıkesir'de otluk ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberi... Balıkesir'de otluk ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda etkili olan yangın, hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Son dakika haberi... Balıkesir'de otluk ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı
22.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:51

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda etkili olan yangın, hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kazdağları eteklerinde Kadıköy Mahallesi Şıp Şıp Dede mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın, zeytin bahçesine sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana doğru ilerledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğünce bir helikopter, 3 arazöz ve bir tanker ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 4 itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, hava ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangının, ilk belirlemelere göre 5 dönüm alanda zarara yol açtığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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