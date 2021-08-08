Son dakika haberi: Balıkesir'de motosikletin devrilmesi sonucu bir zabıta memuru öldü

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Karesi ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir zabıta memuru yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir zabıta memuru yaşamını yitirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta memuru Veli Aycan (43) idaresindeki 10 EB 876 plakalı motosiklet, Üçpınar Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda devrildi.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolleri sonucunda Aycan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aycan'ın cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya