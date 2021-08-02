Son dakika haberi: Balıkesir'de mesire, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş yakılması yasaklandı
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Son dakika haberi: Balıkesir'de mesire, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş yakılması yasaklandı

Son dakika haberi: Balıkesir'de mesire, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş yakılması yasaklandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Balıkesir Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında mesire, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş yakılmasının yasaklandığını açıkladı.

Balıkesir Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında mesire, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş yakılmasının yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarına yönelik riskleri azaltmak amacıyla il genelindeki mesire ve piknik alanları, tabiat parkları ile milli parkların içindeki bütün alanlarda ateşli piknik yapılması, mangal, semaver ve kamp ateşi yakılması 1 Eylül 2021'e kadar yasaklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, tüm vatandaşların tedbirlere riayet ederek, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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