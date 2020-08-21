Son dakika haberi | Balıkesir'de lokomotifin çaptığı kişi öldü
Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaya olarak tren yolundan geçmek isteyen adam, lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
21.08.2020 23:19 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:28
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaya olarak tren yolundan geçmek isteyen adam, lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kırsal Doğruca Mahallesi'nde tren yolundan yaya olarak geçmeye çalışan Cavit Tuna'ya (49), Bandırma'dan Balıkesir istikametine giden lokomotif çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine götürülen Tuna, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA