Son dakika haberi: Balıkesir'de Kovid-19'a yakalanan hemşire hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Balıkesir'de Kovid-19'a yakalanan hemşire hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Balıkesir'de Kovid-19'a yakalanan hemşire hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'de bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 48 yaşındaki hemşire Medine Gündüz yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 48 yaşındaki hemşire Medine Gündüz yaşamını yitirdi.

Balıkesir Devlet Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun bakımda tedavi gören hastanemiz personellerinden hemşire Medine Gündüz, Kovid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Hastane idaresi olarak merhumeye Allah'tan rahmet diler, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz." ifadelerine yer verildi.

Dahiliye Servisinde görev yapan 25 yıllık hemşire Gündüz'ün cenazesi, hastane önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Uşak'ın Eşme ilçesine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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