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Son dakika haberi... Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

Son dakika haberi... Balıkesir'de kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Jandarma ekipleri Balıkesir'in Balya ilçesinde sahte ve kaçak içki imalatı ve satışı yapan bir şahsa operasyon düzenledi.

BALIKESİR (İHA) - Jandarma ekipleri Balıkesir'in Balya ilçesinde sahte ve kaçak içki imalatı ve satışı yapan bir şahsa operasyon düzenledi. Operasyonda bin 860 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada, Balya İlçesinde sahte ve kaçak içki imal ve ticaretini yaptığı tespit edilen bir şüphelinin ikamet adresinde arama yaptı. Operasyonda bin 860 litre kaçak içki, 1 adet elektrikli pompa ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

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