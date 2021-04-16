Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve asayiş uygulaması
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Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve asayiş uygulaması

Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve asayiş uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarma ekipleri Savaştepe ilçesinde bir uyuşturucu şüphelisinin ikametinde yaptıkları operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında 3 aranan şahsı göz altına alırken, 1 adet tabanca ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri Savaştepe ilçesinde bir uyuşturucu şüphelisinin ikametinde yaptıkları operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında 3 aranan şahsı göz altına alırken, 1 adet tabanca ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Savaştepe İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 1 şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada; 403 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram toz haline getirilmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Karesi ilçelerinde 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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