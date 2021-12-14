Son dakika haber: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Son dakika haber: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Balıkesir'de jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Susurluk, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yaptığı operasyonda 9 kişiyi yakaladı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Susurluk, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yaptığı operasyonda 9 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Susurluk, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarına yapılan operasyonlardaki aramalarda ise 250 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 94 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 207 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet av tüfeği, 9 adet fişek, 2 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika haber: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Son dakika haber: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Son dakika haber: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

 Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

 Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı

Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title