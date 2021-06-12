Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarmadan 379 personelle 'Huzur' operasyonu
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Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarmadan 379 personelle 'Huzur' operasyonu

Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarmadan 379 personelle 'Huzur' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 379 personelin katılımı ile 'Huzur' operasyonu düzenlediler.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 379 personelin katılımı ile 'Huzur' operasyonu düzenlediler. Ekipler Huzur operasyonlarında 4 bin 419 şahsa sorgulama yaparken, çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı olarak, Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında; 110 ekip, 379 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile 12 Haziran 2021 Cumartesi günü 00.00-18.00 saatleri arasında icra edilen Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında; 4 bin 419 şahıs ve bin 991 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 31 şahıs yakalanırken, 1 şahıs hakkında idari işlem yapılmış, 44 TL idari para cezası, 17 araç sürücüsüne toplam 15 bin 158 TL ceza yazılırken, 9 araç trafikten men edildi. Uygulama esnasında 1 adet de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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