Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 8 aranan şahsı yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 8 aranan şahsı yakaladı

Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 8 aranan şahsı yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahsı yakalarken, 3 adet ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahsı yakalarken, 3 adet ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Karesi ve Manyas ilçelerinde 15 Haziran 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 8 aranan şahsı yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Muharrem İnce Meral Akşener
Magazin Bergen Hande Erçel Hande Ataizi Merve Dizdar
Spor Okay Yokuşlu Merih Demiral Emre Belözoğlu Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 8 aranan şahsı yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 19:43:58. #1.14#

title