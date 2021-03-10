Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 19 aranan şahsı yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 19 aranan şahsı yakaladı

10.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:54
Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 19 aranan şahsı yakaladı

Son dakika haber: Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 19 aranan şahsı yakalarken, 3 adet bıçak ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 19 aranan şahsı yakalarken, 3 adet bıçak ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde 9 Mart 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 aranan şahıs yakalanırken, 3 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Cahit Özkan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Mustafa Er Caner Erkin Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 19 aranan şahsı yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 15:56:38. #1.16#
title