Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 Eylül günü bir işyerinde çıkan ve işyeri sahibinin yaşamını yitirdiği yangında ağır yaralanan oğlu tedavi gördüğü hastanede öldü.

Balıkesir Şehir Hastanesinde 15 gündür tedavi gören 14 yaşındaki Mehmet Halis Başbay yapılan tüm tedavilere rağmen bu gün hayatını kaybetti. Başbay'ın cenazesi Edremit'in Kızılkeçili mezarlığında AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in de katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Canbey "Bugün Mehmet kardeşimiz de hayat mücadelesini kaybetti. Küçük Mehmet'imizin Kızılkeçili Mahallemizdeki cenazesine katılarak kederli ailesine taziyelerimizi ilettik. Rabbim mekanlarını cennet eylesin." dedi.

Olay

İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki kırsal Çamlıbel Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde yangın çıkmış, içeride bulunan kimyasal maddeler nedeniyle bir anda büyüyen yangın güçlükle söndürülmüş ancak işyeri sahibi Erhan Başbay ve oğlu Mehmet Halis Başnay içeride mahsur kalmıştı.

Yüksek ısıya dayanamayarak binanın önündeki bölümün çökmesi sonucu içeride mahsur kalan işyeri sahibi Erhan Başbay ve oğlu Mehmet Halis Başnay 112 ambulansları ile ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.

İşletme sahibi Erhan Başbay, Edremit Devlet Hastanesin Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış hayati tehlikesi bulunan Mehmet Halis ise kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada yangının işyerinde N.A'nın kaynak çalışması yaptığı esnada

kıvılcımların işletme içerisinde bulunan kimyasal maddelere sıçraması sonucunda çıktığı belirlenmişti.