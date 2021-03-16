Son dakika haberi: Balıkesir'de iki katlı müstakil ev yandı

BALIKESİR'in Havran ilçesine bağlı kırsal Dereören Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evde, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ev sahibi Halime Dönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma soruşturma başlattı.

Havran ilçesine bağlı kırsal Dereören Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen ev sahibi Halime Dönmez dışarıya çıkartıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Dönmez'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Müstakil evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN