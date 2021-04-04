Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonu: 14 kişi yakalandı
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Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonu: 14 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonu: 14 kişi yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarında; çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 3'ü tutuklandı.

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Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarında; çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 3'ü tutuklandı. Narkotik polislerinin uyuşturucu şüphelilerine yaptıkları 3 ayrı operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 03.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 aranan şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 12 adet fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 03/04/2021 tarihinde yapılan 3 çalışmada Balıkesir il merkezi ve Bandırma ilçesinde 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslar haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 1,81 gram metamfetamin ve 2,81 gram esrar ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonu: 14 kişi yakalandı
Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonu: 14 kişi yakalandı
Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonu: 14 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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