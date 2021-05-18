Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonlarında 91 şahıs gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonlarında 91 şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonlarında 91 şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları huzur operasyonlarında Narkotik polis ekipleri 13 şüpheli şahsı gözaltına alırken, jandarma asayiş ekipleri de son 10 günde yaptıkları operasyonlarda 78 aranan şahsı yakadı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları huzur operasyonlarında Narkotik polis ekipleri 13 şüpheli şahsı gözaltına alırken, jandarma asayiş ekipleri de son 10 günde yaptıkları operasyonlarda 78 aranan şahsı yakadı. Adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Altıeylül, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 7-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs gözaltına alınırken, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 17.05.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit, Gönen, Gömeç, ve Havran İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 13 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 1 şahıs savcılıkça serbest kaldı ve 10 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 23 adet sentetik ecza hap, 12 adet hap, 3,80 gram metamfetamin, 112,79 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1,86 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonlarında 91 şahıs gözaltına alındı
Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonlarında 91 şahıs gözaltına alındı
Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonlarında 91 şahıs gözaltına alındı
Son dakika haberi... Balıkesir'de huzur operasyonlarında 91 şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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