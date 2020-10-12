Son dakika haberi! Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
12.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:25
Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kalabak Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Mahallede temaslı kişilerin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek için karantina kararı alındı.
Kalabak Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları 14 gün süresince Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik