Son dakika haberi! Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kalabak Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Mahallede temaslı kişilerin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek için karantina kararı alındı.

Kalabak Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları 14 gün süresince Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik