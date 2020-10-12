Son dakika haberi! Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

12.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:25
Son dakika haberi! Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kalabak Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Mahallede temaslı kişilerin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek için karantina kararı alındı.

Kalabak Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları 14 gün süresince Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Melania Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ozan Kabak Erol Bulut Şenol Güneş Gökhan Töre
Daha Fazla Cuma Milli Hatay Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 20:28:23. #1.14#
title