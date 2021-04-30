Balıkesir'de tüp patladı, işyerleri zarar gördü
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Balıkesir'de tüp patladı, işyerleri zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'de bir iş yerinde tüp patladı, olayda birçok iş yeri zarar gördü.

Balıkesir'de bir iş yerinde tüp patladı, olayda birçok iş yeri zarar gördü.

Küçük Sanayi Sitesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Arif Yaman'a ait Lokanta'da tüpten sızan gaz sonucu patlama meydana geldi. Şehrin birçok noktasından şiddetli biçimde hissedilen patlama paniğe neden oldu. Patlama sonucu iş yeri kullanılamaz hale gelirken, patlama nedeniyle 20 işyeri de zarar gördü.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran bölgede incelemelerde bulundu. Sokağa çıkış yasağının olması nedeniyle sanayi esnafının olmaması büyük bir faciayı önlerken, iş yerlerinin patlamadan dolayı zarara uğradığını öğrenen esnaf ise sanayiye giderek dükkanlarını temizledi.

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise yaptığı açıklamada, patlamanın gaz sıkışması sonucu oluştuğunu söyledi. Hasar tespitlerinin sürdüğünü belirten Demir, "Çevredeki iş yerlerimiz de patlama nedeniyle zarar görmüş. Biz devlet olarak elimizden gelen tüm desteği vererek zararı inşallah karşılayacağız. 20 civarında iş yerimizde hasar var. İtfaiye ekiplerimiz gerekli çalışmayı yapıyor. Çok şükür yaralı ve can kaybı yok. Maddi zararı da inşallah gidereceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir'de tüp patladı, işyerleri zarar gördü
Balıkesir'de tüp patladı, işyerleri zarar gördü
Balıkesir'de tüp patladı, işyerleri zarar gördü
Balıkesir'de tüp patladı, işyerleri zarar gördü
Balıkesir'de tüp patladı, işyerleri zarar gördü
Balıkesir'de tüp patladı, işyerleri zarar gördü
Balıkesir'de tüp patladı, işyerleri zarar gördü
Balıkesir'de tüp patladı, işyerleri zarar gördü
Balıkesir'de tüp patladı, işyerleri zarar gördü
Balıkesir'de tüp patladı, işyerleri zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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