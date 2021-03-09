Son dakika haberi: Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

09.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:42
Son dakika haberi: Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde Ali Hüseyin Esenbağ'a ait evden dumanların yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yangın, bir saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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